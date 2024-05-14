رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن.. يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في التقديم لمعهد معاوني الأمن، عن التفاصيل الكاملة لمعرفة التقديم الإلكتروني، حيث يبدأ موعد التقديم في معهد معاوني الأمن من يوم 18 مايو الجاري، وحتى يوم 27 من يونيو المقبل.

معهد معاونى الأمن

ويمكن التقديم في معهد معاونى الأمن عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على moi.gov.eg خدمات معاون الأمن، حيث أن هناك مميزات للمتقدمين في معهد معاوني الأمن في الحصول عليها وهي: تقدم مكافأة شهرية للطالب بعد انتهاء الدراسة، توفير كل النفقات الخاصة بالتعليم أو التدريب، وتحمل قيمة الملابس الخاصة بالمتقدمين للمعهد، كما يمكن للمتقدم الحصول على خدمات صحية في أثناء فترة الدراسة وفقا للقواعد المقررة.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن

يتراوح سن المتقدم ما بين 19 عاما حتى 25 عاما.

يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

يتمتع المتقدم بحسن السيرة.

ألا يكون المتقدم قد تم معاقبته بجريمة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف.

ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من أحد المعاهد الخاصة بمعاوني الأمن أو أي كلية لسبب أو آخر.

استيفاء كل الشروط الصحية للمتقدم بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات.

ألا يكون المتقدم مجندا سواء في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية عند التقديم.

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.