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السبت 30 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الأوكراني: أفريقيا مهتمة بإنتاج الأسلحة الأوكرانية على أراضيها

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا

 قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم السبت، إن أفريقيا ليست مهتمة فقط بشراء الأسلحة من الشركات الأوكرانية، بل أيضًا بإنتاج الأسلحة الأوكرانية على أراضيها.

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 جاء ذلك في تصريح لكوليبا خلال المنتدى الدولي الأول للصناعات الدفاعية الأوكراني، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية.

 وأشار كوليبا إلى أن الدول الأفريقية تنتظر عودة الشركات الأوكرانية إلى سوق بيع الأسلحة، لكن مع توقف هذا الأمر في الوقت الراهن؛ فإن أفريقيا مهتمة بإنتاج الأسلحة والذخائر الأوكرانية على أراضيها.

 وأوضح أن هذا يعتبر توجهًا جديدًا، لأن الشركاء الأفارقة يدركون أن الأسلحة الأوكرانية ستكون ذات جودة عالية للغاية.

 ووفقًا له، فإن الطلب على بيع وإنتاج الأسلحة المصنعة في أوكرانيا؛ سيكون مرتفعًا للغاية، لأن أفريقيا ترى أوكرانيا كشريك.

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