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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخليج يسقط أمام ضمك بثنائية بمشاركة محمد شريف

بوابة الوفد الإلكترونية

سقط فريق الخليج في فخ الهزيمة على يد ضمك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في ختام منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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طارق حامد يقود تشكيل ضمك لمواجهة الخليج "محمد شريف" بالدوري السعودي

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محمد شريف يقود تشكيل الخليج لمواجهة ضمك "طارق حامد" بالدوري السعودي

سجل فاروق شافعي الهدف الأول لضمك في الدقيقة 43 من الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب جورج كيفين نكودو الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

بدأ الخليج المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إبراهيم سيهيتش.

الدفاع: محمد خبراني وليساندرو لوبيز وبيدرو ريبوتشو وخالد ناري.

الوسط: إيفو رودريجيز وعارف آل حيدر ومنصور حمزي وفابيو مارتينيز و وو يونج جانج.

الهجوم: محمد شريف.

شهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد شريف الذي انضم إلى صفف الخليج السعودي قادمًا من الأهلي المصري خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

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