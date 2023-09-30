طارق حامد يقود تشكيل ضمك لمواجهة الخليج "محمد شريف" بالدوري السعودي

أعلن المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لفريق نادي ضمك، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره الخليج حيث يلعب محمد شريف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

طارق حامد يقود تشكيل ضمك لمواجهة الخليج

جاء طارق حامد على رأس تشكيل ضمك لمواجهة الخليج ويعاونه مصطفي زغبة وكيفين نكودو، بطريقة لعب 4-5-1 وضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: مصطفي زغبة.

في خط الدفاع: فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - سنوسي هوساوي - ضاري العنزي.

في خط الوسط: طارق حامد - ستانشيو - أحمد الزين - إسان سيساي.

في خط الهجوم: كيفين نكودو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي ضمك لمواجهة الخليج كل من عبدالباسط هوساوي ونور الرشيدي وسلطان فقيهي وعبدالعزيز مجرشي وعبدالعزيز السرحاني وفهدي الجهني ومكين ورمزي صولان.

بينما جاء محمد شريف على رأس تشكيل نادي الخليج لمواجهة ضمك، والذي ضم إبراهيم سيهيتش في حراسة المرمى، بالإضافة إلى كل من محمد خبراني وليساندرو لوبيز وبيدرو ريبوتشو وخالد ناري وإيفو رودريجيز وعارف آل حيدر ومنصور حمزي وفابيو مارتينيز و وو يونج جانج.