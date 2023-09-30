محمد شريف يقود تشكيل الخليج لمواجهة ضمك "طارق حامد" بالدوري السعودي

أعلن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي الخليج، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نادي ضمك حيث يلعب طارق حامد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

محمد شريف يقود تشكيل الخليج ضد ضمك:

ويتواجد محمد شريف على رأس هجوم فريق الخليج ويجاوره في التشكيل فابيو مارتينيز واللاعب وو يونج جانج، في تشكيل ضم كلًا من:-

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

في خط الدفاع: محمد خبراني وليساندرو لوبيز وبيدرو ريبوتشو وخالد ناري.

وفي خط الوسط: إيفو رودريجيز وعارف آل حيدر ومنصور حمزي وفابيو مارتينيز و وو يونج جانج.

في خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي الخليج ضد ضمك كل من مروان الحيدري وعبدالله الشنقيطي وبندر المطيري وفواز الطريس وسعيد آل حمسل وعبدالإله هوساوي وعبدالله آل سالم وخالد السميري وحمد العبدان.

على الجانب الآخر، جاء طارق حامد على رأس تشكيل نادي ضمك لمواجهة الخليج، والتي ضمت كلًا من مصطفى زغبة وفاروق شافعي وعبدالقادر بدران وسنوسي هوساوي وضاري العنزي وطارق حامد وستانشيو وكيفين نكودو وأحمد الزين وإسان سيساي.