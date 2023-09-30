الباز يتهم الإخوان بنفخ النار طوال حكم الرئيس.. البلد لم ولن تجوع

قال الإعلامي محمد الباز، إن مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" عرض رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في إدارة البلد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أننا في الفترة من 2013 لـ 2023 نجحنا في بناء البيت والدولة بشكل كبير، وأصبحت لدينا بنية أساسية نستطيع من خلالها الآن جذب الاستثمار لبناء مشروعات كبرى في مصر.

ولفت إلى أن بناء الدولة في 10 سنوات مع بذل المصريين كمًا كبيرًا من التضحيات يؤكد أن هناك معجزة حدثت، وأن ربنا يدعم ويساند الشعب.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعمل وهناك من يترصد لهذا البلد وينفخ في النار، ويوجه الأسهم يوميًا لهذا البلد من خلال قنوات إعلامية استهدفت نشر الشائعات والفتن.

وتابع: "لا بد أن نتعامل بالعقل مع بلدنا والمسألة مش مسألة الرئيس ولا انتخابات لكن دي مسألة بلد، فعلًا الناس ملهاش غيرها، ولازم نشوف تجارب دول أخرى الآن شعوبها مشردين ولاجئين". وأردف: "استطعنا بناء دولة رغم الصعاب والأمور ماشية، والبلد مجاعتش ومش هتجوع".

ولفت إلى أن مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" عرض رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في إدارة البلد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

وأضاف أن البعض يقول إننا نعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، فكيف يتوافق الحديث عن الإنجازات مع الوضع الاقتصادي الصعب.

وتابع: "المؤتمر بيتكلم عن حكاية وطن من 2011 مش 2013 وحتى الآن، واختيار 2011 نقطة انطلاق للحديث عن البلد موقف جداً، لأنه كي تعرف ماذا أنجزت الدولة، عليك أن تعرف جيدًا الوضع الذي كانت عليه البلد في 2011".

ولفت إلى أن الفترة من من يناير 2011 حتى يونيو 2013 كان مرحلة يتم فيها هدم الدولة، منوها أننا لم نبدأ مرحلة البناء فورا بعد 2013، لأننا كنا في مواهة مع إرهاب يريد تعطيلنا.

وأردف: "الدولة بعد 2013 بدأت تواجه الإرهاب وتبني وتعمل تنمية وتعمل بنية أساسية"، موضحًا أنه يرى أن الإنجاز الأساسي لدولة 30 يونيو آخر 10 سنوات هو أننا استطعنا كشعب أن نبني الدولة واستعداة مؤسساتها، ونجحنا في إرساء الأمن والاستقرار.