احمد موسى منفعلا على الهواء: "السيسي عمره ما باع الوهم للمصريين"

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد تغيير واقع المصريين للأفضل ولكن البعض يرفض، مؤكدا أنه عمره ما باع الوهم للمصريين لأنه ليس في حاجة لذلك.

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وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن في دول تشيل مدن كاملة ومحدش يقدر يفتح فمه من اجل تطور بلده.



وتطرق للحديث عن مدينة الأمل التي طالتها يد التطوير، بعدما كانت عشوائية واسمها الدويقة، قائلا: تعدي عليها بسم الله ما شاء الله، طريق حر، وفوق منها مونوريل وطرق كتير وأول لما تعدي عليها صعب تقول المكان ده في مصر وكان موقف الدويقة، قائلا: ابقوا روحوا بصوا على المكان ده ولو انتم بتحبوا بلدكم شوفوا كان أيه وبقي أيه.



واستطرد أن هناك أسرة مصرية تقيم في أمريكا ومعها ضيف أمريكي اصطحبوه في بعض المناطق بداية من الأماكن العشوائية ولم يصدق أنه هذه مصر، وتجولوا في العاصمة الإدارية والهرم وغيرها من الأماكن.



وقال إنه دائم الإشادة بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إتقانه في عمله موضحا أنه دقيق ومنظم كما ظهر اليوم في مؤتمر حكاية وطن وهو يشرح ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية.



