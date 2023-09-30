أحمد موسى: "مطالب شعبية بترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة"

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مؤتمر حكاية وطن المنعقد على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة مهم، لافتًا إلى أن خلاصة اليوم الأول هو عرض الحقائق وما حدث في مصر خلال السنوات الماضية.

انتخابات الرئاسة:



تابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري طالب الرئيس السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية في 2014 و2018، مضيفًا أن الشعب حاليًّا يطالب الرئيس السيسي بالترشح.



قال الإعلامي أحمد موسى: “إن الرئيس السيسي لم يعلن حتى الآن بشكل واضح عن ترشحه للانتخابات المقبلة، ولكنه بالتأكيد سيعلن خلال الأيام المقبلة، موضحًّا أن الشعب يريد أن يكون الرئيس السيسي مرشحًّا في الانتخابات”.

أكد أن هناك الملايين من المصريين حرروا توكيلات لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، موضحًّا أن الرقم سيكون مرعبًا لأعداء مصر، وعظيمًا لأحباب مصر.

