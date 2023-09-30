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السبت 30 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عالم أزهري يحسم جدل ظهور غيلان في درنة المنكوبة.. فيديو

غول - صورة تعبيرية
غول - صورة تعبيرية

 كشف الشيخ علي الطيعي، لأحد علماء الأزهر الشريف، حقيقة ظهور الغيلان في مدينة درنة الليبية التي تعرضت لنكبة قوية بسبب إعصار دانيال الذي ضربها الشهر الماضي وخلف آلاف الضحايا والمفقودين.

 

 وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن الغيلان اسم أطلقه العرب على الجن والشياطين كاعتقاد أنهم يستطيعون الظهور للإنسان خلال سفره في الأماكن البعيدة كالصحراء والواحات المتفرقة.

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 ولفت إلى أن الغول يطلق مجازًا على ما يخيف الإنسان، لافتًا إلى أن حديث النبي عن الغيلان يركز على ذكر الله عند ظهور الأشياء المرعبة للبشر، مردفًا أن حديث: “لا عدوى ولا طيرة ولا غول”، بمعنى أن النبي يحث على ترك الجبن والميل إلى الشجاعة.

 

 وشاعت في مدينة درنة الليبية، حالة من الخوف الشديد بعد انتشار العديد من الصور ومقاطع الفيديو زعم مروّجوها أنها "غيلان" تظهر في المدينة المنكوبة، وربطوا ظهورها بـ"كثرة حالات الموت".

 

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