بملابس بيضاء ونار.. الجيش الليبي يكشف خدعة غيلان درنة

أثارت شائعات عن ظهور "غيلان" في مناطق مدينة درنة الليبية المدمرة، حالة من الذعر بين السكان، بعد انتشار مقاطع فيديو وصور لما قيل إنها "ظلال غريبة"، أو "حرائق" تتسبب فيها الغيلان، إلا أن الجيش الليبي اكتشف حقيقة الأمر.

وتعرضت درنة لفيضانات كاسحة ناتجة عن العاصفة "دانيال" يوم 10 سبتمبر الجاري، أدت إلى مقتل وفقدان الآلاف ومحو أحياء كاملة من المدينة.

وسرعان ما انتشرت القصص عن "الغيلان" كالنار في الهشيم، وربطها البعض بـ"كثرة حالات الموت" من جراء الكارثة الأخيرة.

لكن مع استمرار أعمال رفع الأنقاض في درنة، بدأت حقيقة الأمر تتضح، ولاحظ رجال اللواء 166 التابع للجيش الليبي، وجود "دمى ملابس بيضاء"، معلقة بشكل مريب وسط الركام.

وأسفرت تحريات رجال الجيش بشأن هذه الملابس، عن التوصل لشخصين وراء هذه الدمى، واعترفا خلال التحقيق معهما، بصناعة الدمى وإشعال النار أمامها بين ركام المنازل، وافتعال أصوات وتصويرها على أنها "غيلان" بهدف نشر شائعات بين السكان.

يعد نشر الشائعات من الأمور الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة في أوقات الأزمات، حيث يمكن أن تتسبب في الذعر والخوف بين السكان، وتؤثر سلبًا على جهود الإغاثة.