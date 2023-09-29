تلوث مصادر مياه الشرب في درنة بسبب تحلل الجثث

تحلل الجثث محنة جديدة تضاف إلى مآسي أهالي درنة شرق ليبيا، إثر إعصار دانيال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين، وفقدت آلاف الأرواح والمفقودين.

تحلل الجثث في درنة

وأدت مئات الجثث المتحللة إلى تلوث مياه الشرب ، بعد اختلاطها مع مياه الصرف الصحي ، بحسب السلطات المحلية ، فيما تتصاعد المخاوف باحتمالية ، إصابة سكان المدينة بالأوبئة والأمراض .

وكشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، أنها رصدت تلوثا جرثوميا، في جميع مصادر المياه الجوفية ، ومياه البحر في المدينة ، مؤكدة مواصلت إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه بالمدن المنكوبة .

وبعد أكثر من أسبوعين على الفيضان المدمر، لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها في انتشال الجثث والبحث عن المفقودين ، لكن السلطات وجدت نفسها أمام صعوبات في التعامل مع الجثث بعد تحللها وتعفنها وتزايد الروائح المنبعثة منها .

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.