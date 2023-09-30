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السبت 30 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طرد لاعب ليفربول أمام توتنهام.. والسبيرز يتقدم

ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام

 تعرض لاعب ليفربول، كورتيس جونز، للطرد المباشر في مواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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 جاء طرد جونز بعد التدخل العنيف على قدم لاعب توتنهام بعنف شديد في الدقيقة الـ 24 من عمر المباراة.

 ونجح توتنهام في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 من عمر الشوط عن طريق هيونج مين سون.

 ويأمل يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، في تحقيق الفوز من أجل تصدر جدول المسابقة للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي.

 ويرغب ليفربول في مواصلة عروضه المميزة واستمرار نغمة الانتصارات التي يعيشها في الفترة الأخيرة، حيث يحتل ليفربول في الوقت الحالي، المركز الثاني في جدول البطولة، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يمتلك فريق توتنهام 14 نقطة في جدول البريميرليج، حاليًا، في المركز الرابع.

 جدير بالذكر أن ليفربول تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على وست هام بثلاثة أهداف لهدف، بينما سقط توتنهام في فخ التعادل مع آرسنال بهدفين لمثلهما في ديربي شمال لندن.

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