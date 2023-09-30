السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

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أرتا سولار يتقدم على الزمالك في الشوط الأول ويعقد حسابات الأبيض بالكونفدرالية

احتفال لاعبو أرتا
احتفال لاعبو أرتا سولار بهدف التقدم على الزمالك

يتأخر الزمالك أمام أرتا سولار بهدف نظيف في الشوط الأول في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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الونش يساند الزمالك أمام سولار الجيبوتي

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السيسي وإيشو يؤازران الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفدرالية


أحرز وارسااما حسن لاعب أرتا سولار هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية قصيرة وصلت للاعب وسط ثغرة دفاعية للزمالك، ليسددها داخل شباك الأبيض.
وحاول لاعبو الزمالك في أكثر من مناسبة تسجيل هدف التقدم منذ الدقيقة الأولى لكن باتت جميع محاولاته بالفشل حول فك شفرة الفريق الجيبوتي.

بات الزمالك يحتاج للفوز على الفريق الجيبوتي بأربعة أهداف من أجل العبور إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

وشهدت الدقائق الاخيرة من الشوط الأول شد وجذب بين لاعبي الزمالك وأرتا سولار وصل إلى اشتباكات بالأيد قبل أن يتدخل اللاعبين لفضه، تلقى على آثره لاعبان من أرتا سولار على بطاقة صفراء، بالإضافة لـ زيزو نجم الزمالك.


ويخوض الأبيض مباراة أرتا سولار بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى : محمد عواد 
خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".
خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
 

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