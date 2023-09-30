عبدالله السعيد يدعم أبطال منتخب مصر للصم واليكم

حرص عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز على دعم منتخب مصر للصم والبكم المشارك في بطولة كأس العالم التي تقام حاليا.

وكتب السعيد على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا:" كل الدعم لأبطال منتخب مصر لكرة القدم للصم،وخالص التمنيات في تخطي دور الثمانية غدا، نحو مزيد من تشريف بلدنا الغالي مصر في بطولة العالم".

يذكر أن منتخب مصر نجح في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم حيث يواجه ألمانيا غدا في طريقه نحو حجز مكانه في الدور نصف النهائي.

في سياق آخر، ‏قال الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن المهاجم الشاب إبراهيم عادل سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة لبيان التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

‏ أوضح الطبيب أن الفحص المبدئي والأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في خروجه من مباراة الجيش الرواندي من الشوط الأول.

‏أشار الطبيب إلى أن الأشعة الإضافية والفحوصات الطبية التي سيخضع لها إبراهيم عادل سيظهر بناء عليها وبشكل نهائي مدى حاجة اللاعب للتدخل الجراحي في الإصابة التي يعاني منها أو الاكتفاء بالعلاج التحفظي وتجهيزه خلال الفترة المقبلة .