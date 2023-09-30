مدرب الزمالك السابق: بيراميدز كان بإمكانه مضاعفة نتيجة الجيش الرواندي

يرى محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن بيراميدز كان يستطيع تسجيل 16 هدفا وليس 6 فقط أمام الجيش الرواندي.

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز كان يمكنه بتلك القائمة وأمام هذا الفريق أن يسجل 16 هدفا وليس 6 فقط"

وأضاف: "بيراميدز فريق مميز ويمتلك قائمة مليئة بالنجوم سواء الأساسي أو الاحتياطي"

نجح فريق بيراميدز في التأهل لدور المجموعات على حساب نظيره الجيش الرواندي، في لقاء جمعهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف التقدم لفريق بيراميدز مصطفي فتحي في الدقيقة 18 عن طريق تسديدة صاروخية، وأضاف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 21 لينتهي الشوط الاول بثنائية.