مصطفي فتحي يقود بيراميدز لاكتساح الجيش الرواندي بسداسية بدورى أبطال أفريقيا

نجح فريق بيراميدز في التأهل لدور المجموعات على حساب نظيره الجيش الرواندي، في لقاء جمعهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف التقدم لفريق بيراميدز مصطفي فتحي في الدقيقة 18 عن طريق تسديدة صاروخية، وأضاف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 21 لينتهي الشوط الاول بثنائية.

ومع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، ينجح مصطفي فتحى في تسجيل ثلاثة أهداف بالدقائق 56 ، 61، 82، قبل أن يحرز محمد الشيبي هدف بالدقيقة 70، من عمر المباراة.

وأحرز هدف حفظ ماء الوجه للجيش الرواندي اللاعب آرمى باتريوريتيك في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، لتنتهي بنتيجة 6 ـ 1.

وأبدع مصطفي فتحي وسجل سوبر هاتريك 4 أهداف ليقود بيراميدز الي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التغلب علي حساب الجيش الراوندي.

ولعب بيراميدز بتشكيل أمام الجيش الرواندي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي

وأسندت اللجنة المنظمة للمباراة الادارة التحكيمية لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي الى طاقم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوح حكما للساحة، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.