علاء عز: منتدى أعمال مصري إيطالي 12 أكتوبر يضم أكثر من ١٥٠ مستثمر

بتوجيهات الرئيس السيسى استمرار جذب الاستثمارات الايطالية

صرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والآورومتوسطية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء لقائه أنطونيو طايانى نائب رئيس وزراء ووزير خارجية إيطاليا في مارس الماضى ، بتعظيم الاستثمارات الايطالية بمصر في كافة المجالات، خاصة وان إيطاليا هي الشريك التجارى والاستثمارى الأول لمصر بالاتحاد الاوروبى



وأضاف عز أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة عليا جمعت وزراء التجارة والصناعة والسياحة والاثار والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وسفير إيطاليا بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية وذلك لتحديد القطاعات ذات الأولوية وعمل دراسات لبلورة فرص الشراكات في كل قطاع، حيث تم عرضها على كبرى الشركات الإيطالية توطئة لزيارة قياداتهم لمصر وذلك من خلال اتحاد الغرف الإيطالية واتحاد الصناعات الإيطالي واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف المصرية الأوروبية.

أضاف" عز " أنه خلال الأشهر الماضية تم الترويج لزيارة وفد من اكثر من 150 من قيادات كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتى لدراسة فرص الاستثمار في مصر سواء باستثمارات جديدة او بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى.

واشار الى انه سيتم تنظيم منتدى اعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والاعمال من الجانبين يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و أنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات من الجانبين ورؤساء الاتحادات وقيادات الهيئات العامة المعنية بالتمويل والاستثمار وقطاعات قطاعات السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والكهرباء والبترول.

وأوضح بانه عقب الجلسة الافتتاحية التي ستشهد توقيع عددا من الاتفاقيات ومنها تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سينقسم المؤتمر الى ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة بحضور معالى الوزراء المعنيين ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.

واكد ان الوفد الايطالى السابق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الايطالى والذى التقى بخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ومعالى الوزراء المعنيين قد بدأ في الاستثمار في قطاعات الامن الغذائي خاصة مع توافر العديد من الاليات التمويلية والتي تضمنت أكثر من 4 مليار يورو (40 مليون لانشاء لصوامع، و80 مليون للاستثمار الزراعى من الفاو، 3,35 مليار من الايفاد للزراعة والغذاء في اطار مبادرة "نوفى" لوزارة التعاون الدولى، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار واليات التمويل الميسر من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى.