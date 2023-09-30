أوقاف سوهاج تنظم إحتفالية لتكريم المشاركين بالنشاط الصيفي للطفل

نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج إحتفالية كبرى لتكريم أطفال البرنامج الصيفي بمسجد عمر بن الخطاب التابع لإدارة أوقاف جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وتوزيع شهادات تقدير وجوائز نقدية على الطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف فضيلة الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج .

حضر الإحتفالية ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة وفضيلةالشيخ محمود محمد علي جودة نائباً عن مدير إدارة أوقاف جهينة والشيخ محمد محمود إسماعيل المفتش بإدارة أوقاف جهينة والشيخ محمود قرنه أبوعقيل المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف سوهاج والشيخ توني محمد محمد الرمكي إمام وخطيب والشيخ حمزه منصور القارئ والمبتهل .

تأتي الإحتفالية في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي واستمرارًا لجهود وزارة ‏الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد ومن منطلق إيمان وزارة ‏الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة والتربية على القيم والأخلاق والثقافة .