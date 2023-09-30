"عوض بكاب" يشيد بدور مصر التاريخي واستضافتها لآلاف النازحين السودانيين

اشاد عوض حسين محمد بكاب رئيس مجلس إدارة العمل العربي المشترك للتدريب بدور مصر التاريخي في دعم السوادن واستضافتها لآلاف النازحين والمهجرين السودانيين بكل ترحاب وكرم، مشيرا إلي جهود الاتحادات و المنظمات العربية في تقديم الخدمات اللازمة في ظل الظروف العصبية التي يمر بها السودان.

واعرب بكاب في كلمته خلال إطلاق مبادرة "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بالحرب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن تقدير السودان حكومة و شعبا للشقيقة مصر ، مشيداً بفتح القاهرة أبوابها، من قبل الحرب الأخيرة، لاستضافة مئات الآلاف من السودانيين الذين لجأوا إليها حيث يجدون ترحابا كبيرا من إخوتهم المصريين، بالإضافة الي اسهامها في تقديم المساعدات الإنسانية.

و اكد ان الاوضاع الأمنية في مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة مستقرة تماما بفضل قيادات أمنية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة طويله بقيادة قائد المنطقة العسكرية اللواء ركن محمد عثمان ، موضحا ان القوات المسلحه تسيطر علي مناطق العمليات كما تعمل علي تأمين المؤسسات و المجتمعات السكانية بكفاءة عالية.

و اشاد بكاب بمبادرة نبض العرب و دورها في دعم الشعب السوداني و دعا إلي ضرورة الإهتمام بمستشفى بوارث العسكري بمدينة بورتسودان الذي يفتقر الي الأجهزة ومعدات الطبية وذكر المستشفي يتمتع بكوادر طبية وبنيا تحتية بمواصفات عالمية و المؤسسات الصحية العاملة و دعمها بالأجهزة و المعدات الطبية التي تعينها في أداء واجبها المهني في علاج السودانيين كافة

كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقدت أعمال الاجتماع لاستثنائي للاتحادات العربية لدعم السودان ، بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور عصام شرف ورئيس اللجنة العليا للمبادرة، ونائب رئيس اللجنة العليا، السفير كمال حسن علي ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، الوزير المفوض محمد خير عبد القادر ورئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام، أحمد الجروان.