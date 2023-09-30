السيطرة على حريق اندلع بقطعة أرض فضاء بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع بكمية من القمامة ومخالفات الأشجار داخل قطعة أرض فضاء مساحتها 3 قراريط بشارع 15 دائرة قسم ثان سوهاج بسبب قيام أحد المارة بإلقاء بقايا سيجارة مشتعلة قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج بشارع 15 / دائرة القسم .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من القمامة ومخلفات الأشجار داخل قطعة أرض فضاء على مساحة ثلاثة قراريط تقريباً ملك "مصطفى . م . م . م" 71 سنة بالمعاش - ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات .





وبسؤال مالك الأرض قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد الماره بقايا سيجارة مشتعلة ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .