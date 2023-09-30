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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام أرتا سولار الجيبوتي بالكونقدرالية

الجزيري
الجزيري

أستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

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يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي مساء اليوم السبت علي إستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك المتوقع

في مركز حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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