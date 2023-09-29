استشاري صحة عامة: فحص المقبلين على الزواج مطبق في الدول العريية إجباري

قال الدكتور شريف حته استشاري الصحة العامة، إن المبادرات الخاصة بفحص المقبلين على الزواج وتقديم الخدمة الصحية والاستشارات التى تؤدي بالتبعية لتجنب إنجاب مشوهين ويحملون صفات جينية ليست مستحبة هو مثال مميز ويطبق في الدول العريية بشكل إجباري.

الاختيارات المحددة للزوجين قبل الزواج

وشدد “حتة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن إجراء الاختيارات المحددة للزوجين قبل الزواج أمر لا بد من فعله للتوعية بوجود أحد الأمراض التي يمكن أن تسبب إنجاب أطفال لديها عيوب خلقية، مؤكدا أن هناك صلاحيات للطبيب أن يتدخل للمنع من زواج طرفين من بعضهما.

كوادر طبية مؤهلة

ونوه إلى أن الفوائد التى جاءت من المباردات، منها أصبح لدي الفريق الطبي كوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات المقبلة على الزواج، بالإضافة إلى أطباء التمريض وأطقم طبية تستطيع التعامل مع المريض بحترافية عالية، والتعامل أيضا مع الأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد استشاري الصحة العامة، أن الكشف المبكر لدي السيدات، ساعد في زيادة الوعي لديهم، بأهمية الكشف والفحص المبكر لسرطان الثدي، والتوعية بأهمية تكرار الزيارات الصحية بشكل دوري.