عقبة: إطلاق عدد كبير من القوافل الطبية خلال الـ10 سنوات الأخيرة

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة بعين شمس سابقا، إن هناك مجموعة من الإنجازات للارتقاء بالخدمات الصحية مثل الاهتمام باللقاحات، موضحًا أنه تم انشاء مراكز كبيرة لإنتاج اللقاحات محليا مما ساعد على التخلص من جائحة كورونا والتى تم إنشاء لقاحات محلية لحماية المواطنين، وشملت الإنجازات إنشاء مراكز لاكياس الدم ومشتقاته والبلازما لعلاج المرضي اللذين بعانون من مشكلات أمراض الدم والبلازما.

إطلاق عدد كبير من القوافل الطبية

وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية" إكسترا نيوز"، أن خلال الـ10 سنوات الأخيرة تم إطلاق عدد كبير جدا من القوافل الطبية التى كانت تزور جميع ربوع مصر والمناطق الجديدة والحدودية، كما تم إطلاق مبادرة 100 يوم صحة وهذه المبادرة استهدفت عمل الفحص الطبي لكل من يحتاج للكشف على كل من يحتاج للفحص على أرض مصر، مضيفا أنه من أهم أهدافها التوعية والتثقيف.

مبادرة 100 يوم صحة

وأشار إلى أن مبادرة 100 يوم صحة تحمل القوافل الطبية لتصل إلى المناطق الحدودية والبعيدة وتقديم خدمات طبية متطورة في أي مكان، ومن خلال المبادرات الرئاسية استطاعت توصيل زيارات منزلية، لمعالجة المرضي وتوعيتهم لمنع حدوث الأمراض، مما ساهم في منع الاصابة بالأمراض او الكشف المبكر وسرعة معالجته، والتعامل الجيد مع المسببات المرضية المحيطة بالاشخاص.