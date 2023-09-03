وكيل صحة أسيوط يتابع أعمال القوافل الطبية والخدمات المقدمه للمواطنين
تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والذي كان مرافقاً له الدكتور أحمد سيد، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور أيمن منصور، مدير عام التامين الصحي فرع وسط الصعيد، وتم استقبالهم بحفاوة من قبل الدكتور بيتر رمسيس لبيب، مدير الإدارة الصحية بأبوتيج، والدكتورة نجوي صموئيل، مساعد مدير الإدارة لرعاية الأمومة والطفولة، والدكتورة نيرفين الفونس، مساعد مدير الإدارة لتنظيم الأسرة
وتمت هذه الزيارة للاطمئنان على خدمة القافلة الطبية بوحدة باقور، التي تقدمها للمواطنين. وخلال جولته، قام وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتفقد ربط الخدمة بالمبادرات الرئاسية "100 يوم صحة"، وأشاد بالاطباء والتمريض الذين يحافظون على الزي الرسمي ويعملون بدقة وجودة في العمل، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المواطنين الذين يستجيبون للكشف والعلاج الذي يتم تقديمه مجانًا.
وقام وكيل وزارة الصحة بأسيوط أيضًا بزيارة الصيدلية المخصصة لصرف العلاج للمواطنين، حيث تم تأمين كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية لتوزيعها على المواطنين. كما قام بتفقد قافلة تنظيم الأسرة وأكد وجود جميع وسائل تنظيم الأسرة المتاحة.
وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتقديم كافة الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وتوفير كافة الإمكانيات لهم. تأمل الجهود المبذولة في تحسين الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشاد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بالجهود المبذولة في إطار القافلة العلاجية لخدمة سكان محافظة أسيوط. تأكيدًا على أهمية وجود خدمات الرعاية الصحية المنتشرة في المناطق النائية والمحرومة.
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- وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع القوافل الطبية العلاجيه المجانيه المقدمه للمواطنين