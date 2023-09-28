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الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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"الري": مراجعة شبكات الرصد البيئي وتطوير المعامل لتقييم نوعية المياه بالترع والمصارف

بوابة الوفد الإلكترونية

 

قال الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: أن أعمال " لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئى" تستهدف تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف ومواقع نقاط الرصد لإتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إستخدام المياه .

وأكد " سويلم " على أهمية العمل على تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها لتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذى القرار ، خاصة فى ظل الدور البارز لهذه المعامل فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه .

موجهاً بأهمية دراسة الهيكل التنظيمى للمعامل التابعة للوزارة وسبل إستخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذى يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة .

 

الجريدة الورقية