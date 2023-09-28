"الري": مراجعة شبكات الرصد البيئي وتطوير المعامل لتقييم نوعية المياه بالترع والمصارف

قال الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: أن أعمال " لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئى" تستهدف تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف ومواقع نقاط الرصد لإتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إستخدام المياه .

وأكد " سويلم " على أهمية العمل على تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها لتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذى القرار ، خاصة فى ظل الدور البارز لهذه المعامل فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه .

موجهاً بأهمية دراسة الهيكل التنظيمى للمعامل التابعة للوزارة وسبل إستخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذى يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة .