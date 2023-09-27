إعفاء 20% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بجامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة على تخفيض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية بنسبة 20 % لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وحرص المجلس بالموافقة على استحداث اللجنة الإشرافية العليا للتدريب بالجامعة على ان تكون مهمتها التنسيق والتكامل بين مراكز التدريب المختلفة بالجامعة لمنع تكرار نفس الدورات التدريبية او اغفال دورات معينه لا تقدم بالجامعة وتحديد اليه اختيار المدربين بالجامعة ومواصفات المادة التدريبية ومواصفات مكان التدريب و اليه موحده لقياس العائد من التدريب و قيم معياريه لأجر المدرب و قيم معياريه للمتدربين.

منح درجات البكالوريوس والليسانس

ووافق المجلس، على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023 درجه البكالوريوس في العلوم والتربية شعبه ( التعليم الاساسي - الحلقة الاولى ) لائحة ( قديمة وجديده ) جميع الاقسام وعددهم 43 طالب وطالبه من كليه التربية بقنا.

ومنح طلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023 درجه البكالوريوس في العلوم والتربية باللغة الإنجليزية ( التعليم العام ) جميع الشعب وعددهم 11 طالب وطالبه من كليه التربية بقنا.

ومنح الطالبات الناجحات بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية ( شعبة الطفولة ) وعددهن (15) طالبة من كلية التربية بقنا ووافق المجلس ايضا على منح على منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجه البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وعددهم ثلاث طلاب من كليه الطب البيطري.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجه البكالوريوس في التربية النوعية وعددهم 75 طالب وطالبه من كليه التربيه النوعية ومنح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجه الليسانس في الاثار وعددهم اربع طلاب من كليه الاثار .

ومنح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجه البكالوريوس في طب وجراحه الفم والاسنان وعددهم ثلاث طلاب من كليه طب الفم والاسنان ومنح الطالبان الناجحان في دور سبتمبر 2023 درجه البكالوريوس في الاعلام وتكنولوجيا الاتصال من كليه الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ومنح الطالب الناجح في دور سبتمبر 2023 درجه البكالوريوس في الصيدلة من كليه الصيدلة