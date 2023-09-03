مياه الشرقية: تركيب 100 وصلة منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بأبوحماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة، من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة أبو حماد وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها، ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه، تم الانتهاء من توصيل عدد 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري "الملاك - النمرة - الحرية - رمسيس - أبو عزباوي - الكوبري" وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه منذ توقيع بروتوكول التعاون تم الانتهاء من تنفيذ 750 وصلة مياه للأسر المستحقة بمركز أبو حماد، لافتًا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وفي هذا السياق أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، لافتاً إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية عملية للعاملين بفرع الشركة بمركز أبو حماد بهدف حماية عناصر الإنتاج "القوى العاملة ومعدات ووسائل الإنتاج والمواد" من الضرر والتلف والتدريب على كيفية التعامل مع كل أنواع المخاطر والحالات الطارئة وخاصة الحرائق وتسريبات الكلور.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن تدريب العاملين على خطط الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والاحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

كما قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بتنظيم زيارة ميدانية لعدد من الأئمة والخطباء بإدارة أوقاف أبو حماد لمحطة تنقية مياه العباسة، تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه بدءاً من دخول المياه عبر المأخذ وصولاً للمواطنين في المنازل وكذلك تعريفهم بدور الدولة في انشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين.

وخلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكلات التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مروراً بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم زيارات ميدانية للأئمة والخطباء بإدارات المديرية لمحطات مياه الشرب والمعامل التابعة لها لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلاً لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولاً لتحقيق الأمن المائي المستدام.