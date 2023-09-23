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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على موعد عودة المياه إلى شبرا الخيمة

قطع المايه
قطع المايه


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، اليوم السبت، موعد عودة المياه عن مناطق شبرا الخيمة (حي شرق وغرب شبرا الخيمة)، وذلك بعد قطعها اعتبارًا من التاسعة صباحًا.

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن عودة المياه عن  مناطق شبرا الخيمة (حي شرق وغرب شبرا الخيمة)، سوف يكون اعتبارًا من الحادية عشر مساء اليوم السبت.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد من محطة شبرا الخيمة، لزوم أعمال توسعات الطريق الدائرى بمنطقة "أم بيومي"، وكذا أعمال الصيانة لمحطة مياه شبرا الخيمة.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على تطبيق الواتس آب على رقم 01206665125.

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