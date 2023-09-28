محظورات يجب على الطلاب تجنبها في الدراسة .. أبرزها قصات الشعر الغريبة

محظورات على الطلاب تجنبها في الدراسة.. مع اقتراب بداية العام الدراسي 2023/2024 وضعت وزارة التربية والتعليم، العديد من القواعد والاستعدادات المختلفة لاستقبال العام الدراسي، المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري بعض القواعد لضبط سلوكيات الطلاب والالتزام بالضوابط العامة أثناء فترة التواجد بالمدارس المختلفة.



وفي السطور التالية، تستعرض "بوابة الوفد" أبرز المحظورات التي يجب على الطلاب تجنبها والتعليمات التي يجب عليهم اتباعها وعدم مخالفتها خلال العام الدراسي، حتى لا يتعرضوا للعقوبات أثناء التواجد بالمدارس.

محظورات العام الدراسي الجديد 2023/2024

الالتزام بالزى المدرسي المحدد من قبل المدرسة وعدم مخالفته.

التزام جميع الطلاب بمواعيد المدرسة والذهاب باكرًا، إذ إنه ممنوع التأخير عن طابور الصباح، وسيتم تطبيق الغياب مباشرة.

يُمنع ارتداء أي سلاسل أو حظاظات للبنين.

ممنوع دخول الطلاب بشعر الطويل ودخول المدارس بقصات الشعر الغريبة

يمنع ارتداء البناطيل الممزقة على جميع الطلاب.

القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال باليوم الدراسي، وانضباط سلوكيات الطلاب بالفصول المختلفة.

بداية العام الدراسي

وفي نفس السياق قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت 30 سبتمبر 2023 إلى 8 يونيو 2024 للمدارس الحكومية والرسمية، والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وينتهي الفصل الدراسي الأول، الخميس 25 يناير 2024، وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة.