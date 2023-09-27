بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

سجلت مؤشرات بورصة الكويت،تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر، ليغق مؤشرها السوق العام نحو 8.54 نقاط ليبلغ عند مستوى 73ر6886 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر228 مليون سهم، عبر 11690 صفقة نقدية، بقيمة 4ر43 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 86ر8 نقاط ليبلغ مستوى 38ر5717 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة، من خلال تداول 3ر142 مليون سهم، عبر 5872 صفقة نقدية بقيمة 3ر15 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 69ر8 نقاط ليبلغ مستوى 81ر7520 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة، من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 5818 صفقة بقيمة 28 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 91ر7 نقاط ليبلغ مستوى 09ر5710 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة، من خلال تداول 1ر125 مليون سهم، عبر 4578 صفقة نقدية بقيمة 8ر13 مليون دينار كويتي.

الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 158.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 180 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 225.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22632.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.