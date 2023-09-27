مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 158.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 180 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 225.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22632.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

جني الأرباح يكبد البورصة 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم:

تراجعت مؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية، متأثرة بعمليات جني الأرباح للمستثمرين المحليين والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 8.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.373.1 تريليون جنيه، وكانت تداولات البورصة قد شهدت عملية شراء من شركة العز الدخيلة للصلب لأسهم المساهمين المتضررين من عملية الاستحواذ.

هبوط مؤشر إيجي أكس 30

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 20174 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 95 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 10.8 مليار جنيه.