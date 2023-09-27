جني الأرباح يكبد البورصة 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية، متأثرة بعمليات جني الأرباح للمستثمرين المحليين والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 8.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.373.1 تريليون جنيه، وكانت تداولات البورصة قد شهدت عملية شراء من شركة العز الدخيلة للصلب لأسهم المساهمين المتضررين من عملية الاستحواذ.

هبوط مؤشر إيجي أكس 30

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوي20174نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا طفيفا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 95 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 10.8 مليار جنيه.