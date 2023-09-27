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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعاون بين "الهيئة الوطنية" و"القابضة للسياحة والفنادق" لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة برتوكول تعاون مشترك لتوفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاه المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوي مجلس الإدارة والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة والمستشارين أشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي وأعضاء الجهاز التنفيذي.

 

تعاون بين الوطنية للانتخابات والقابضة للسياحة والفنادق لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات
الجريدة الورقية