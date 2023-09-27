تعاون بين "الهيئة الوطنية" و"القابضة للسياحة والفنادق" لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات
وقع المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة برتوكول تعاون مشترك لتوفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاه المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
توقيع بروتكول التعاون
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوي مجلس الإدارة والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة والمستشارين أشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي وأعضاء الجهاز التنفيذي.