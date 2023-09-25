بعد إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات.. توافد المواطنين على مكتب الشهر العقاري في القاهرة ( صور )

توافد العشرات من المواطنين، على مكاتب التوثيق والشهر العقاري، لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض فترة رئاسية جديدة.

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالقاهرة، بمناطق البساتين وحلوان وبولاق ابو العلا والسيدة زينب وبدر وحلمية الزيتون، زحام من المواطنين، فور إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات، فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع، ودعت

مواعيد فتح باب الترشح، حيث دعت الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة ابتداء من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين.

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وشروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وكانت عدد من القوى السياسية والجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات العامة والفرعية، قد عقدت مؤتمرات تتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لمدة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات.

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