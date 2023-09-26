الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مكتبين للتوثيق في الوادي الجديد وعناوينهما

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قد حددت مكتبين فقط للتوثيق في محافظة الوادي الجديد، وهما مكتب توثيق الخارجة في حي الزهور ومامورية الفرافرة في مبنى الوحدة المحلية، وقررت الهيئة تكليف مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بإثبات توقيع المواطنين الراغبين في استصدار التأييدات لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية بأن يكون إثبات التوقيع للمواطنين على تأييداتهم دون رسوم.

يعد مكتب توثيق الخارجة في حي الزهور موقعًا مهمًا للمواطنين لتوثيق يتم تقديم خدمات التوثيق عبر هذا المكتب بشكل سريع وفعال، ويعمل موظفون مدربون على استقبال المواطنين ومساعدتهم في تعبئة النماذج اللازمة وتحديث بياناتهم بدقة وأمان.

بالإضافة إلى ذلك، توجد مأمورية الفرافرة في مبنى الوحدة المحلية والتي تعد الموقع الثاني للتوثيق في محافظة الوادي الجديد. يعمل الموظفون في هذا المكتب على تلبية احتياجات المواطنين وتوثيق بياناتهم بدقة وفقًا للقوانين والتعليمات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد اتخذت هذا القرار بتحديد مكتبين للتوثيق في محافظة الوادي الجديد بهدف تسهيل عملية التوثيق للمواطنين وتوفير سبل سهلة وميسرة لهم لتحديث بياناتهم. كما توفر الهيئة سبل التواصل معها للاستفسارات وتلبية احتياجات المواطنين في تعبئة النماذج اللازمة والإرشادات الخاصة بعملية التوثيق.

بهذا القرار، يتم توفير فرصة ممتازة للمواطنين في محافظة الوادي الجديد للقيام بواجباتهم في المشاركة الديمقراطية بطريقة سلسة وفعالة. يعكس هذا الإجراء التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم خدماتها بشكل شفاف وعادل لجميع المواطنين في البلاد، مما يعزز الثقة في نظام الانتخابات ويعزز المشاركة السياسية في العملية الديمقراطية لبناء مستقبل أفضل لمصر.