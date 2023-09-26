الوطنية للانتخابات تبدأ الدورات التدريبية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الاعاقة أولى الدورات التدريبية المدربين من الرائدات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة بمعرفة المستشار علاء قنديل والمستشارة نرمين أسمر أعضاء الجهاز التنفيذي.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وجاء ذلك بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

يأتي ذلك في إطار الخطة التدريبية الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة والتي كلف الجهاز التنفيذي بتنفيذها للتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية وأولها الانتخابات الرئاسية المقبلة.