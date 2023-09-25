الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للانتخابات: التصويت في الخارج أيام 1 و2و3 وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، قرار بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية ودعوة الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للإدلاء بأصواتهم، في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر وفي الداخل الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11و 12من نفس الشهر.

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الوطنية للانتخابات تعلن فتح الترشح لرئاسة الجمهورية (شاهد)

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اليوم.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لدعوة المواطنين لانتخاب رئيس الجمهورية

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.

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