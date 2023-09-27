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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخليج والعدالة.. موعد المباراة بكأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

الخليج والعدالة
الخليج والعدالة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، مباراة مرتقبة أمام نظيره العدالة، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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بمشاركة محمد شريف.. الخليج يهزم الأخدود بهدف في الدوري السعودي

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اليوم..الخليج بقيادة محمد شريف يحل ضيفًا على الأخدود بدوري روشن

 

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موعد مباراة الخليج والعدالة والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف لاعب الأهلي السابق أمام نظيره العدالة على ملعب يتاد الأمير محمد بن فهد فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناةSSC1 HD       

وعلى الجانب الأخر، يخوض أبها و هجر مباراة على نلعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

الدوري السعودي

واستطاع فريق الكرة الأول بنادي الخليج السعودى الفوز على نظيره الأخدود، بهدف دون رد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

سجل هدف فوز الخليج السعودي اللاعب خالد نارى فى الدقيقة 58 عن طريق ركلة جزاء.

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