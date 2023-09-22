اليوم..الخليج بقيادة محمد شريف يحل ضيفًا على الأخدود بدوري روشن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج والذي يحترف في صفوففه الدولي المصري محمد شريف ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الأخدود مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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موعد مباراة الخليج والأخدود

ومن المقرر أن تبدأ أحداث مباراة الخليج والأخدود في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأخدود

تذاع أحداث مباراة الخليج والأخدود بشكل حصري عبر قناة “ SSC EXTRA 2 HD ” بصوت المعلق سعد يحيي.

ترتيب الفريقين في مسابقة الدوري

يحتل الفريق الكروي بنادي الخليج المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 5 نقاط ، يليه في المركز الرابع عشر فريق الأخدود برصيد أربع نقاط.