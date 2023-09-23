الدوري السعودي.. النصر الأكثر تهديفًا والاتحاد الأقوى دفاعًا بعد نهاية الجولة السابعة

انتهت منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي بنتائج مثيرة اختتمت بالكلاسيكو بين النصر والأهلي.

ويعد النصر الأكثر إحرازًا للأهداف في الدروي السعودي بعد مرور سبعة أسابيع منذ انطلاق المسابقة حيث سجل لاعبيه 22 هدفًا ويليه الهلال بفارق هدف واحد، بينما يتزعم اتحاد جدة الفرق الأقوى من الناحية الدفاعية بعدما استقبلت شباكه خمسة أهداف فقط قادته إلى اعتلاء هرم ترتيب المسابقة.

وعلى الرغم من الغزارة التهديفية للنصر إلا أن يبتعد عن صدارة الدوري السعودي، حيث يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة بالتساوي في عدد النقاط مع الأهلي، في حين يتصدر اتحاد جدة الترتيب بفارق ثلاث نقاط.

ويعد الرياض أكثر الفرق استقبالا للأهداف في الموسم الحالي بواقع 19 هدفا ويليه الحزم بفارق 3 أهداف، ويقبع الفريقان في قاع جدول المسابقة، فين أن الأخدود الأقل تهديفا بثلاثة أهداف فقط.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل وتشهد قمة من العيار الثقيل بين الهلال والشباب، على أن تستكمل باقي المباريات في اليوم التالي.