بمشاركة محمد شريف.. الخليج يهزم الأخدود بهدف في الدوري السعودي

استطاع فريق الكرة الأول بنادي الخليج السعودى المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، الفوز على نظيره الأخدود، بهدف دون رد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

سجل هدف فوز الخليج السعودي اللاعب خالد نارى فى الدقيقة 58 عن طريق ركلة جزاء.

ولعب الخليج بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

في خط الدفاع: محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو - خالد السميري.

في الوسط: خالد ناري - إيفو رودريجيز - عارف آل حيدر- وو يونج جانج

في الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينيز