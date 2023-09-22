الاتفاق يواصل صحوته.. جيرارد يدخل تاريخ الدوري السعودي

يقدم المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، مستويات ونتائج مميزة مع الاتفاق منذ انطلاق الدوري السعودي في نسخته الحالية، لينافس فارس الدهناء الكبار على القمة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة بالتساوي مع التعاون بعد مرور سبعة أسابيع من المسابق، حيث فاز في ستة لقاءات وخسر آخر أمام الهلال.

وكان الاتفاق قد بدأ انطلاقته المميزة بفوز مفاجئ على حساب النصر المدجج بالنجوم، وصولا إلى فوزه على الطائي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة ماراثونية بالجولة السابعة من الدوري السعودي، وتعادل في مباراة وخسر أخرى، ليواصل زحفه نحو الصدارة.

ويمتلك فارق الدهناء بين صفوفه صفقات من العيار الثقيل هم فينالدوم وجوردان هندرسون وموسى ديمبلي وديمراي جراي وجاك هيندري، وعلى رأسهم المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

جيرارد ورقم قياسي

نتائج جيرارد مع الاتفاق في الموسم الحالي جعلته أكثر مدرب إنجليزي يحقق انتصارات في تاريخ الدوري السعودي بخمسة انتصارات.

ويستعد الاتفاق لخوض مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وذلك أمام أهلي جدة، في نهاية الشهر الجاري.

ويحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حتى الجولة السابعة برصيد 18 نقطة، من ستة انتصارات وخسارة وحيدة أمام الهلال الذي يأتي في الوصافة بفارق نقطة واحدة.