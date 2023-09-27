موعد اكتمال قمر ربيع الأول .. الأخير هذا العام

تشهد سماء مصر والعالم بعد غد الجمعة ظاهرة فلكية وهي اكتمال القمر العملاق الرابع الاخير خلال العام الجاري وهي اكتمال قرص القمر"بدر ربيع الاول"، حيث يصبح القمر بدرًا كامل الاستدارة في ذلك اليوم.

شروق القمر

وفي هذه الظاهرة يشرق القمر بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %، إذ يبدو لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر.

قمر الحصاد

ويمكن رؤية ذلك باالعين المجردة لانها لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام وهو البدر الذي يحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي.

القمر الاخير لهذا العام

كما أن هذا القمر العملاق يعد الرابع والأخير لهذا العام ، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيًا إلى الأرض ، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلاً ولمعانه أكثر إشراقا من المعتاد ، حيث أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

الظواهر الفلكية

وأفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكان الفلكيين أولى الناس بدراسته.

كما أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

ومشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.