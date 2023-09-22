الليلة القمر يظهر في طور تربيعه الأول.. شاهدوا تفاصيله

يظهر قمر شهر ربيع الأول في طور التربيع الأول، في مساء سماء الوطن العربي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 ، وتكون فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الجنوب الشرقي، وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس.

ويتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة ( 07:31 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيبقى مشاهداً في السماء الى ماقبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ولفتت الجمعية الفلكية بجدة، إلى أنه في فترة التربيع الأول يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم، وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر، بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها، تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري، والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وتزداد المسافة بين القمر والشمس خلال الأيام القليلة المقبلة في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.