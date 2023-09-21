اليوم القمر يقترب من قلب العقرب.. راقبوا السماء

سيظهر القمر بالقرب من نجم قلب العقرب في سماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن قلب العقرب هو ألمع نجم في كوكبة العقرب، وهو نجم أحمر ضخم عملاق. تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس، ونصف قطره أكبر من نصف قطر مدار المريخ.

ويبعد قلب العقرب حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة. النجوم مثل قلب العقرب، التي تكون في المراحل النهائية من حياتها، تفقد كتلتها بسرعة، وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

النجوم ذات اللون الأحمر نادرة نسبيًا

ولفتت الجمعية، إلى ان النجوم ذات اللون الأحمر نادرة نسبيًا، واللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة، والتي تبلغ حوالي 3200 درجة مئوية.

ويشرق قلب العقرب مبكراً بأربع دقائق كل ليلة أو ساعتين مع نهاية كل شهر، بحلول شهر أكتوبر، سيكون من الصعب رؤيته بسبب ضوء شفق غروب الشمس.