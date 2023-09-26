هموم وطن

الثلاثاء 26/سبتمبر/2023 - 09:38 م 9/26/2023 9:38:45 PM

على مدار أسبوعين ونحن نكشف للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مخالفات مديرية الصحة بالجيزة وتسترها على فساد مستشفى الحوامدية، والوزارة لم تحرك ساكنًا ولم تفتح تحقيقاتها فى اختفاء ما يقرب من ١٦ مليون جنيه، رغم نشر المستندات التى تؤكد كل كلمة ذكرناها.

وطالبنا بحل لغز قيام وكيل وزارة الصحة بالجيزة سامح العشماوى، بوقف عمل اللجنة المشكلة من مدير المستشفى بناء على تكليف من الجهاز المركزى للمحاسبات، وتغاضى عن الاعتداء على أعضاء اللجنة، واكتفى بنقل المدير المالى بالمستشفى إلى جانبه بالمديرية لتكريمه، وعندما أمن المدير المالى العقوبة أو حتى التحقيق معه، خرج على حسابه الخاص بالفيسبوك متحديًا الصحافة والرأى العام وزملاءه ليقول: أنا المسئول عن إهدار ١٦ مليون جنيه بمستشفى الحوامدية (لو حد يقدر يعمل حاجة يعملها).

هذا هو حالنا فى مستشفيات الغلابة، فساد وإهدار مال عام وتبجح وإهمال وتردٍ فى مستوى الخدمة داخل مستشفى الحوامدية، وظننا أن الوزير د.خالد عبدالغفار سيتفقد رعاياه فى الحوامدية والبدرشين والعياط والصف ووحدات جنوب الجيزة الصحية، ولكن جولات معاليه لتحسين خدمة سكان القاهرة الجديدة، الذين يتمتعون بأنظمة علاج متميزة فى مستشفيات استثمارية تتناسب مع دخولهم ومحال إقامتهم، والغريب أن وزير الصحة زار المستشفى ثلاث مرات، وفى المرات الثلاث اكتشف إصرار شركتى الأمن والنظافة على الإهمال وعدم الاعتداد بالزيارات السابقة، أما بخصوص مستشفى الحوامدية والتى لا يعنينا فيها الأمن من قريب أو بعيد بقدر ما تعنينا محاربة الفساد، ومعرفة أين ذهبت مخصصات كورونا والتى تصل إلى 23 مليون جنيه طبقًا لآخر معلومات وصلتنا، علاوة على استدانة المستشفى بمبلغ 20 مليون جنيه لشركات الأدوية، ولازلنا نطالب الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة الصحة، بالتحقيق فيما جاء بالتقرير الذى لم يكتمل، بسبب اعتداء المدير المالى ومعاونيه على أعضاء اللجنة، الذين حرروا الشكوى رقم 3385-2023 للجهاز المركزى للمحاسبات والشكوى رقم

6978961 إلى مجلس الوزراء بعد أن تقاعس وكيل الوزارة بالجيزة عن حمايتهم.

وسأكتفى بذكر المخالفات التى جاءت بآخر صفحات التقرير والخاصة بتوزيع مخصصات العلاج على نفقة الدولة على المحظوظين، وسأترك لكم فحصها بمعرفتكم:

الاستمارة رقم 357 بتاريخ 25/1/2023

والاستمارة رقم 533 بتاىخ 2022/6/13

والاستمارة رقم 103 بتاريخ2022/9/21

والاستمارات أرقام 167 و 217 و619 و418و296 بتواريخ 10/23/2022

و24/١١/٢٠٢٢ و 2023/5/18 و2022/4/6

2022/1/9

ونفس الشىء ينطبق على الاستمارات الخاصة بالمكافآت الشهرية التالية:

الاستمارة رقم 532 بتاريخ 13/6/2022

والاستمارة رقم 157 بتاريخ 23/10/2022

والاستمارة رقم 219 بتاريخ 24/11/2022

والاستمارة رقم 426 بتاريخ 16/4/2022

والاستمارة رقم 390 بتاريخ 21/3/2022

والاستمارة رقم 294 بتاريخ 9/1/2022

والاستمارة رقم 356 بتاريخ 9/2/2023

أتمنى أن يتابع الإعلام الزيارة القادمة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لمستشفيات الغلابة ليكتشف بنفسه الأعداد المهولة من البسطاء الذين يفترشون طرقات المستشفى للبحث عن علاج آدمى.