حسام الشاعر يشيد بمهرجان الغردقة السينمائي ويدعو لاستثمار الفن في تنشيط السياحة

قال حسام الشاعر الخبير السياحي ورئيس مجموعة صن رايز أن الفن والسينما عنصر مهم جدا في الترويج للسياحة لأي بلد أو مدينة ولابد من الاهتمام بشكل أكبر بالسينما والدوما لانها المرآة التي تعكس ثقافة وحضارة الشعوب .

وأشار حسام الشاعر خلال كلمته بختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب المقام بفندق صن رايز جاردن بالغردقة إلى توفير الدعم اللا محدود لتقديم مهرجان يليق بإسم مصر ومدينة الغردقة.

وقال الشاعر أنه على مدار أيام المهرجان إجتمعنا علي حب السينما والسياحة واليوم نبدأ حلمًا مشتركًا بلقاء جديد أمام شاشة السينما وفى قاعاتها حيث المشاهدة الممتعة للأفكار المطروحة فى الأفلام والنقاشات الثرية التى تسهم فى تقديم أجيال شابة واعدة من المبدعين نعتز ونفتخر بهم .

وأكد حسام الشاعر أن صن رايز في انتظار النسخة الثانية من المهرجان العام القادم لاستكمال مسيرة النجاح والشراكة بين الفن والسياحة على أرض مدينة الغردقة الساحرة .

ودعا حسام الشاعر إلى ضرورة استثمار تصوير الاعمال الدرامية والمسلسلات والافلام المصرية في المعالم والأماكن السياحية المصرية لان الدراما المصرية لها جمهور كبير في الوطن العربي كله وتصوير مثل هذه الاعمال داخل السياحة يشكل عنصر ترويج مهم للسياحة المصرية .