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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مواقع عبرية: حزب الله قادر على تعطيل 50% من القباب الحديدية بضربة أولية

بوابة الوفد الإلكترونية

أفاد موقع نتسيف نت العبري، بأن حزب الله قادر على تعطيل ما لا يقل عن 50٪ من القباب الحديدية في الشمال بضربة أولية.

وأضاف الموقع ، أن عدد غير قليل من "الإنذارات الكاذبة" تبين أنها إنذارات حقيقية، والكثير من الطائرات المسيّرة دخلت "الأراضي الإسرائيلية" والتي لم يتم اعتراضها.

وأكد موقع نتسيف نت، أنه بشكل لا لبس فيه، لا يوجد هدف في الشمال لا يستطيع حزب الله استهدافه، وبنجاح يزيد عن 50%، المعلومات الاستخبارية التي جمعها حزب الله دقيقة على مستوى منظمة استخبارات غربية متقدمة، مع قدرات مراقبة وجمع معلومات استخبارية دقيقة وتوثيق في الوقت الفعلي.

وقال موقع "والاه" العبري، إنه خلال الـ 72 ساعة الماضية، أطلق حزب الله 16 طائرة مفخخة حسب الجيش الإسرائيلي لكن بقية الإحصائيات مخفية عن الجمهور.

 

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