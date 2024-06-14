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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رد ناري من رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على بيان نادي بيراميدز

بيراميدز
بيراميدز

نفى دكتور " حازم خميس" رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عبر برنامج ملعب الشمس، الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان، اي تصريحات سابقة خلال الأيام الماضية عن نتيجة عينة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

 

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حيث كشف حازم:" ان البيان الصادر من فريق بيراميدز، جاء تشكيكًا في المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات، و هو امر يخص الوكالة الدولية فقط لا غير.

 


تابع دكتور حازم خميس:" اللجنة اوضحت ان العينة غير نمطية، و لكن لا تجزم بوجود منشطات من الاساس، و نحن نقوم بالتوضيح فقط لا غير.

و اختتم وئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات:" لا نتدخل نحن او اي شخص بالاتحاد المصري لكرة القدم في اي قرار او نتيجة تعتمدها الوكالة الدولية للكشف عن المنشطات.

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