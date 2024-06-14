عاجل
استعدادات أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى
الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى جويلي:" عواد وافق على شروط الزمالك و اعلان التجديد في هذا الوقت

مصطفي جويلي
مصطفي جويلي

أكد مصطفى جويلي في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، خلال برنامجه ملعب الشمس، ان نادي الزمالك قد اتم اتفاقه مع حارسه محمد عواد من اجل تجديد تعاقده رفقة الفارس الأبيض.

إقرأ أيضاً..

txt

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري


و تابع جويلي:" تم عقد جلسة بالأمس بين كابتن حسين لبيب و حارس الأبيض، و انتهت باتفاق يقضي باستمرار عواد حارسًا في صفوف القلعة البيضاء لثلاثة مواسم قادمة.


اضاف مصطفى:" ان الاتفاق يقضي بحصول عواد على راتب سنوي قدره 8 مليون جنيه مصري فقط لا غير، وذلك في الموسم الواحد، وهو ما قوبل بالموافقة من طرف الحارس الدولي المصري.


اختتم مصطفى جويلي:" سيعلن نادي الزمالك قبل نهاية شهر يونيو الجاري، تمديد تعاقد حارسه لثلاثة مواسم، ليغلق الباب أمام كافة الشائعات التي أثيرت خلال الفترة الماضية عن رحيل عواد من القلعة البيضاء.

مواد متعلقة

أهلاً‭ ‬رمضان

همسات‭ ‬روحية

شهر‭ ‬البُشرى

شهر‭ ‬الصوم‭ ‬بين‭ ‬ثقافة‭ ‬البذخ‭ ‬وضرورة‭ ‬التقشف

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

هشام يكن: وجود عواد فقط في قائمة منتخب مصر أفضل للزمالك

باستثناء عواد..لاعبو الزمالك خارج الخدمه فى منتخب مصر

الجريدة الورقية